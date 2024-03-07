Ordu\'da 3 çocuk annesi kadın koltuk tamircisi Almanya\'ya da sipariş alıyor

Ordu'da yaşayan 3 çocuk annesi Saliha Öztürk, eşine yardım için gittiği atölyede mesleği öğrenmesi ile başladığı koltuk tamiri ve döşemeciliğini 26 yıldır sürdürüyor. Öztürk, Almanya'dan da sipariş alıyor.
Altınordu ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Saliha Öztürk, genellikle erkeklerin yaptığı koltuk tamiri ve döşeme işlerini usta olarak yaklaşık 26 yıldır devam ettiriyor. Yıllar önce eşine yardım etmek için dükkanda çalışmaya başlayan Öztürk, yıllar içerisinde yaptığı ürünlerin beğenildiğini belirterek, Almanya'dan dahi sipariş aldığını söyledi.
"Eşime yardıma gitmiştim, işin içinde kendimi buldum"
Yıllar önce eşinin yanına yardıma gittiğinde elinin bu mesleğe yatkın olduğunu fark ettiğini anlatan Öztürk, "Koltuk döşeme atölyem var, tamirat ve imalat yapıyorum. Ben bu mesleğe ilk olarak eşime yardım olsun diye başladım. İlk olarak iş yerini bekleme, müşteri karşılama, koltuk sökme gibi işlemler yaptım. Sonrasında elimin yatkın olduğunu gördüm. Eşime destek olmak isterken işin ortasında kendimi buldum. Gayet de güzel oldu" diye konuştu.
"26 yıldır meslekteyim"
Müşterilerin taleplerine göre tamirat ve yeni baştan üretim yaptıklarını belirten Öztürk, "Şu an 26'ncı yılımdayım. Aslında erkek işi gibi görünüyor ancak evlerin içerisini genelde kadınlar dekor ettiği için ben kadın işi gözüyle bakıyorum. Taşıma, kaldırma gibi durumlarda erkek gücüne ihtiyaç duyuyoruz ama kumaş seçimi, model seçimlerinde kadınlar daha çok önde oluyor. Bu nedenle bu sektörü de kadın mesleği olarak görüyorum. Meslekte sayımızın artması lazım. Birkaç tane değil, kadınların bu meslekte daha çok yer alması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.
"Almanya'daki kafe ve dönercilere ürün gönderiyorum"
Almanya'dan da sipariş aldığını söyleyen Saliha Öztürk, "Ben burada atölyede tamirat diye başladım ancak 26 yıldır epey aşama kat ettiğimi gördüm. Sosyal medya ve müşteri potansiyeli derken güzel yerlere geldik. Şu anda Almanya'ya mal gönderiyorum. Koltuk, sandalye gibi ürünler. Almanya'da bazı kafeterya ve dönercilerin projeleri geliyor, ben o projelerini hazırlıyorum ve buradan yükleyip gönderiyorum. Şu an çok şükür o aşamaya kadar geldik" şeklinde konuştu.
Kadınların her yerde olması gerektiğini kaydeden Öztürk, eşinden yıllarca destek gördüğünü, her kadının kendi yeteneğine göre bir yol çizmesi gerektiğini ifade etti. - ORDU
Son Dakika › Yerel › Ordu'da 3 çocuk annesi kadın koltuk tamircisi Almanya'ya da sipariş alıyor - Son Dakika
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