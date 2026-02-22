Ordu'da teleferikte bakım zamanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ordu'da teleferikte bakım zamanı

Ordu\'da teleferikte bakım zamanı
22.02.2026 12:07  Güncelleme: 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Boztepe'ye ulaşımı sağlayan teleferik hattının güvenliği ve konforu için 60 bin saatlik periyodik bakım çalışmaları başlattı. Çalışmalar, elektrik motoru revizyonu ve sürüş çarkı parça değişimini de kapsıyor ve yaklaşık 1 ay sürecek.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, şehrin simge noktalarından Boztepe'ye ulaşımı sağlayan teleferik hattının daha güvenli ve konforlu kullanılması amacıyla, üretici firma ile birlikte 60 bin saatlik periyodik bakım çalışmaları başlattı.

Ordu'nun misafir odası olarak nitelendirilen ve her yıl binlerce ziyaretçi ağırlayan Boztepe'ye ulaşım sağlayan teleferik hattı bakıma alındı. Büyükşehir Belediyesi ve üretici firmanın ortaklaşa yürüteceği çalışmalar kapsamında, 60 bin işletim saati revizyonu yapılacak, direkler üzerindeki bataryalar hattan indirilerek gerekli revizyon çalışmaları gerçekleştirilecek ve tesisin tüm kaynak noktalarına tahribatsız muayene uygulanacak.

Ayrıca sürüş çarkı revizyonu kapsamında çark üzerinde bulunan rulman parçaları değiştirilecek ve gerekli testler yapılacak. Elektrik motoru revizyon çalışmaları da bakım programı içinde yer alacak. Yaklaşık 1 ay sürmesi planlanan çalışmalar, üretici firma tarafından orijinal yedek parçalar kullanılarak gerçekleştirilecek.

"Güvenlik her şeyden önce gelir"

Teleferik hattında vatandaşın güvenliğini önceleyen çalışmaları yerinde takip eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bakım sürecine ilişkin yaptığı açıklamada güvenlik vurgusu yapan Başkan Güler, "Şehrimizin misafir odası Boztepe'ye ulaşımı sağlayan teleferik hattımızda 60 bin saatlik periyodik bakım çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin ve şehrimizi ziyaret eden misafirlerimizin güvenliği bizim için her şeyden önce gelir. Bu anlayışla yürüttüğümüz çalışmaların 13 Mart tarihinde tamamlanmasını öngörüyoruz. Bakımların ardından teleferiğimiz, Boztepe'ye daha güvenli, daha konforlu ve daha keyifli bir yolculuk sunmaya devam edecek" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Güvenlik, Boztepe, Ekonomi, Ulaşım, Yerel, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ordu'da teleferikte bakım zamanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

13:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket Yardımcısı rakam verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi
12:39
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
12:20
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
11:49
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
11:41
Galatasaray’ın iptal edilen golünü sordular Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
11:25
Fiyatı uçan altını tahtından etti Talep patladı, resmen yok satıyor
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 13:48:41. #7.11#
SON DAKİKA: Ordu'da teleferikte bakım zamanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.