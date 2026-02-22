Ordu\'da teleferikte bakım zamanı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, şehrin simge noktalarından Boztepe'ye ulaşımı sağlayan teleferik hattının daha güvenli ve konforlu kullanılması amacıyla, üretici firma ile birlikte 60 bin saatlik periyodik bakım çalışmaları başlattı.

Ordu'nun misafir odası olarak nitelendirilen ve her yıl binlerce ziyaretçi ağırlayan Boztepe'ye ulaşım sağlayan teleferik hattı bakıma alındı. Büyükşehir Belediyesi ve üretici firmanın ortaklaşa yürüteceği çalışmalar kapsamında, 60 bin işletim saati revizyonu yapılacak, direkler üzerindeki bataryalar hattan indirilerek gerekli revizyon çalışmaları gerçekleştirilecek ve tesisin tüm kaynak noktalarına tahribatsız muayene uygulanacak.

Ayrıca sürüş çarkı revizyonu kapsamında çark üzerinde bulunan rulman parçaları değiştirilecek ve gerekli testler yapılacak. Elektrik motoru revizyon çalışmaları da bakım programı içinde yer alacak. Yaklaşık 1 ay sürmesi planlanan çalışmalar, üretici firma tarafından orijinal yedek parçalar kullanılarak gerçekleştirilecek.

"Güvenlik her şeyden önce gelir"

Teleferik hattında vatandaşın güvenliğini önceleyen çalışmaları yerinde takip eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bakım sürecine ilişkin yaptığı açıklamada güvenlik vurgusu yapan Başkan Güler, "Şehrimizin misafir odası Boztepe'ye ulaşımı sağlayan teleferik hattımızda 60 bin saatlik periyodik bakım çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin ve şehrimizi ziyaret eden misafirlerimizin güvenliği bizim için her şeyden önce gelir. Bu anlayışla yürüttüğümüz çalışmaların 13 Mart tarihinde tamamlanmasını öngörüyoruz. Bakımların ardından teleferiğimiz, Boztepe'ye daha güvenli, daha konforlu ve daha keyifli bir yolculuk sunmaya devam edecek" dedi. - ORDU