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Ordu'da Büyükşehrin 'alım garantisi' üretmeye teşvik etti

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin tarım ve hayvancılıkta uyguladığı alım garantisi, üreticiye güven veriyor, üretimi arttırıyor

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin tarım ve hayvancılıkta uyguladığı alım garantisi, üreticiye güven veriyor. Büyükşehrin tarım alanında sağladığı bu güven ile farklı alanlarda da yeni üretim sahaları oluşuyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in 2019 yılında göreve gelmesi ile 'Kendi Kendine Yeten Şehir' sloganıyla başlattığı tarımsal destekler devam ediyor. Desteklerin yanı sıra üretilen her değere sahip çıkan Büyükşehir Belediyesinin alım garantisi üreticilere hem güven veriyor, hem de yeni alanlarda üretime teşvik ediyor.

Hayvancılığın temel geçim kaynağı olduğu Mesudiye ilçesi Üçyol Mahallesi'nde ikamet eden Celalettin Yalman, kendi sermayesi ile 2 bin kaz civcivi alarak yetiştirmeye başladı. Yalman'ı bu sektöre iten en önemli teşvik ise Ordu Büyükşehir Belediyesinin alım garantisi sözü oldu.

"Büyükşehrin verdiği güven ile bu işi severek yapıyoruz"

Kendi kurduğu tesiste kaz yetiştiriciliğini sürdüren Yalman, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine güven verdiğini söyledi. Gelecek yıllarda kaz sayısını arttırmak istediklerini aktaran Yalman, "Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in son yıllarda tarım ve hayvancılığa verdiği destekleri herkes biliyor. Ben de kaz üretimi ile ilgili birkaç yıldır araştırma yapıyordum. Fakat en önemli sorun pazar sorunu oluyordu. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyemizin bize alım garantisi sözü vermesi bize güven verdi ve biz de bu işe başladık. Şu anda 2 bin baş civciv ile bu işe girdik. İnşallah bu yıl bir başlangıç oldu. Gelecek yıl bu rakamı 5 bine çıkarmak istiyoruz. Büyükşehir Belediyemizin verdiği güvenle zevkle bu işi yapıyoruz" diye konuştu.

"Üretici kazı istediği fiyata istediğine satacak, eğer satamazsa Büyükşehir alacak"

Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ethem Gözkonan, Yalman'ın yeni üreticilere örnek olmasını istediklerini belirtti. Alım garantisinin üretici için önemli bir güvence olduğunu aktaran Gözkonan, "Büyükşehir Belediyemizin kurduğu kanatlı kesimhanesinde kaz kesimi ve alımı ile ilgili sağlayacağımız alım garantisi doğrultusunda üreticimiz kaz yetiştiriciliğine kendi imkanları ile yatırım yaptı. Biz de bu süreçte her zaman yanında olmayı sürdürüyoruz. Kendisinin yeni üreticilere örnek olmasını istiyoruz. Bu kazların yetiştiği sonbahar döneminde kazların satış fiyatının bin 500-2 bin TL arasında olmasını tahmin ediyoruz. Kazlarda otlatma imkanı da var. Bu durum maliyetleri de düşürecek. Bir diğer husus da bizimle bir anlaşması yok. Üreticimiz istediği yere satabilir, eğer satamazsa biz alım garantisi veriyoruz. Dolayısıyla bu durum üreticilerimize önemli bir güven veriyor" ifadelerine yer verdi.

1 kazdan 4-5 çeşit gelir sağlanıyor

Kaz yetiştiriciliğinde üreticiler kuluçkalık yumurta, civciv, etlik kaz ve kaz tüyü satışıyla büyük oranda gelir elde ediyor. Kaz eti, kaz ciğeri yemek sektöründe oldukça tercih edilirken, kaz tüyü tekstil endüstrisinde kullanılan değerli bir ürün olarak ön plana çıkıyor.