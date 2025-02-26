Ordu'da Çatılardaki Kar ve Buz Kütleleri Temizlendi

Yerel

Ordu'da çatılardaki kar kütleleri ve buz sarkıtları temizlendi

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası çatılarda oluşan tehlikeli kar kütleleri ve buz sarkıtlarına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Bölgede eve ilçe genelinde 5 gün boyunca etkili olan kar yağışının ardından çatılarda biriken kar kütleleri ve buz sarkıtlarına Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerdeki binaların çatılarını temizlemeye başladı. İtfaiye araçları yardımıyla yüksek noktalara ulaşan ekipler, kazma ve küreklerle buz sarkıtlarını kırarak olabilecek tehlikenin önüne geçti.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin desteğiyle birlikte yürütülen çalışmalarda Liseler Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde bulunan şehir stadyumunun çatısında oluşan kar kütleleri temizlendi. Çalışmalar kapsamında ilçedeki tehlike arz eden çatıların da temizliği yapıldı.

Ekipler, çatılarda biriken kar ve buz sarkıtlarına karşı dikkatli olmaları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.