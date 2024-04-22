Ordu\'da Cephe İyileştirme Çalışmaları Tamamlandı

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Perşembe rengarenk oldu

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin sakin şehirde sürdürdüğü cephe iyileştirme çalışmalarında sona gelindi

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçelere estetik ve modern bir görünüm sağlanması amacıyla binaların dış cephe yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Altınordu, Ulubey ilçelerinden sonra Perşembe, Kumru ve Gürgentepe ilçelerinde de dış cephe iyileştirme çalışmalarına başlayan ekipler binaları sağlıklı bir görünüme kavuşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamsa sakin şehir Perşembe ilçesinde cephe iyileştirme projesi 1.etap çalışmaları kapsamında 23 bina ve 29 cephe sağlıklı bir görünüme kavuşturuluyor. Ekipler, çalışmalar kapsamında pencere denizlik, harpuşta ve balkon korkuluklarının tamirini yaptı. Ticari alanlarda mevcut kepenklerin onarımı gerçekleştirildi, yeni tabela ve tenteler yerleştirildi. Yağmur iniş boruları ve olukları yenilenirken antenler merkezi sistemde toplanarak estetik bir görünüm elde edildi. Son olarak mantolama çalışmaları yapılan binalar belirlenen renklere boyandı.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Kumru ve Gürgentepe ilçelerinde de cephe iyileştirme çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Kumru'da 123 bina, Gürgentepe'de ise 13 binanın 16 cephesi modern bir görünüm kazanacak.