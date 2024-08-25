Ordu'da denizde hortum kamerada
ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde Karadeniz açıklarında oluşan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
İlçenin sahil boyunda denizin içerisinde hortum oluştu. Sahil kenarında bulunan vatandaşlar, deniz üzerinde oluşan hortumu cep telefonları ile görüntüledi. Kameraya yansıyan hortumun büyüklüğü dikkat çekti.
Vatandaşların cep telefonuyla saniye saniye kaydettiği hortum kıyı şeridine ulaşırken, herhagi bir olumsuzluk ise yaşanmadı.
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