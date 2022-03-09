Ordu'da doktorlar kadınlar için buluştu - Son Dakika
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Ordu'da doktorlar kadınlar için buluştu

09.03.2022 19:04
Ordu'da doktorlar kadınlar için buluştu

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Tabipler Odası tarafından düzenlenen konferansta doktorlar kadın sağlığı için bir araya geldi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Tabipler Odası tarafından düzenlenen konferansta doktorlar kadın sağlığı için bir araya geldi.

Ordu Tabipler Odası tarafından kadın sağlığı, kadınların yaşadığı sağlık sorunları, kadın hastalıkları gibi birçok konuyu ele alan konferans düzenledi, katılan kadınlara bilgilendirmeler yapıldı.

Konferansta, hekimlere yönelik şiddetin bitmesi gerektiğini söyleyen Ordu Tabipler Odası Başkanı Ali Coşkun, hekimler olarak kadınların toplumun en önemli üyesi olduklarının bilinci ile hizmet etmeye çalıştıklarını belirtti. Şiddet konusunda annelerden ve kadınlardan kendilerine destek olması gerektiğini ifade eden Coşkun, "Bilindiği üzere şuanda ülkemizde en önemli konular arasında hekime karşı şiddet bulunuyor. Maalesef ülkemize bu hiç yakışmıyor. Hekime karşı şiddetin güzel ülkemizden bir an önce gitmesini istiyoruz. Bu konuda siz annelerin ve kız kardeşlerin şefkatine ihtiyacımız var. Lütfen hekime karşı şiddette bizim yanımızda olun. Dünyanın hiçbir tarafında hekime karşı şiddet yok" dedi.

Yapılan konuşma sonrası Ordu Tabipler Odası Başkanı Ali Coşkun tarafından hekimlere teşekkür belgesi takdim edildi. - ORDU

Ordu'da doktorlar kadınlar için buluştu
Ordu'da doktorlar kadınlar için buluştu
Ordu'da doktorlar kadınlar için buluştu
Ordu'da doktorlar kadınlar için buluştu

YORUMLAR
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Ünye'de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı Ünye'de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı Kontrolden çıkan 2 araç hastane direğine çarparak durabildi Kontrolden çıkan 2 araç hastane direğine çarparak durabildi

Tabipler Odası, Ali Coşkun, Ünye, Ordu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ordu'da doktorlar kadınlar için buluştu - Son Dakika


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