Ordu\'da \'Engelsiz Taksi\' Hizmeti 7 Bin 43 Defa Kullanıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılında hayata geçirdiği 'Engelsiz Taksi' hizmeti, 6 yılda 7 bin 43 defa kullanılarak engelleri aştı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in sosyal belediyecilik alanında şehre kazandırdığı Engelsiz Taksi hizmeti 2019 yılından bu yana hizmet veriyor. Mobil taşıma hizmetiyle yaşlı ve engelli vatandaşlar; hastane, kaymakamlık, postane, adliye, banka ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlerini kolay ve rahat yerine getiriyorlar. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki zorunlu işlerinin yanı sıra sosyalleşmek adına da birçok vatandaş bu hizmetten yararlanıyor.

Talepte bulunan vatandaşlar, evlerinden alınarak istedikleri yere götürülüyor, ev dışında olan ihtiyaçlarının karşılanması sağlanıyor. İşlemleri biten vatandaşlar yine evlerine geri götürülüyor.

Vatandaşların sosyalleşmek için de kullandığı ve randevu sistemi ile kullanılan hizmet, 2019 yılından bu yana toplam 7 bin 43 defa kullanılarak engelleri aştı. - ORDU