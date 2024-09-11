Ordu'da Kız Çocuğuna Araç Çarptı - Son Dakika
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Ordu'da Kız Çocuğuna Araç Çarptı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan küçük kız çocuğu, hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza sonrası küçük kızın yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, sağlık ve polis ekipleri de olay yerine sevk edildi. Küçük kızın durumu ağır olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

11.09.2024 15:58
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Ordu'da hafif ticari aracın çarptığı küçük kız ağır yaralandı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan küçük kız çocuğu, hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza İlçenin Fevzi Çakmak Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Öykü Emine Kırca (6), yolun karşısına geçmek üzere bir anda koşmaya başladı. Bu sırada cadde üzerinde seyir halinde ilerlemekte olan İbrahim D. idaresindeki 29 AZ 632 plakalı hafif ticari araç küçük kıza çarptı. Kaza sonrası yol kenarına fırlayan küçük kızın yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Küçük kız yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine, ardından Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Burada yapılan tüm müdahaleler sonucu küçük kız Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gönderilerek tedavisine devam edildi. Küçük kızın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Cadde üzerinde bulunan esnaflar, hız kesici kasis yapılması konusunda yetkililerden yardım istedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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