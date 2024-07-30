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Ordu'da ilçelerin çehresi değişiyor

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi, modern ve estetik şehircilik anlayışıyla 19 ilçenin siluetini değiştirmeye devam ediyor. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar kapsamında Gürgentepe ilçesinde cephe giydirme ve meydan düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Gürgentepe ilçesinde şehrin orta konumunda bulunan alanı kent meydanı olarak düzenleyerek halkın kullanımına sunan ekipler, cephe giydirme çalışmalarıyla da ilçeye estetik bir görünüm kazandırdı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı ekipleri, binaları sağlıklı ve estetik bir görünüme kavuşturmak adına ilçede bulunan 13 bina ve 16 cephede iyileştirme çalışması gerçekleştirdi. Çalışma sonrası mantolanan binalar belirlenen renklere boyanarak yenilendi. Binalar, aynı tür renklere boyanarak estetik ve görsel açıdan iç açıcı bir görüntü ortaya çıktı.

Öte yandan Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından ise ilçede kavşak görevi de gören ve trafiğin akışını daha düzenli hale getiren meydan çalışması da yapıldı. Üzerine Gürgentepe'nin simgesi olan bal ve arıcılık teması da işlenen meydana ay yıldız figürlü ledli görsel konuldu.

Yapılan çalışmalarla ilçenin güzel bir görünüme kavuştuğunu ifade eden vatandaşlar, Başkan Güler ve ekibine teşekkür etti.