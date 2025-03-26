Ordu'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele İçin Biyosidal İlaç ve Feromon Dağıtımı - Son Dakika
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Ordu'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele İçin Biyosidal İlaç ve Feromon Dağıtımı

Ordu\'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele İçin Biyosidal İlaç ve Feromon Dağıtımı

Ordu'da tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında 5 bin 550 litre biyosidal ilaç ve 5 bin 350 feromon tuzağı dağıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, 2024 yılında 15 ilçede 265 bin kışlak noktanın ilaçlandığını açıkladı.

26.03.2025 12:56  Güncelleme: 12:58
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Ordu'da fındık başta olmak üzere tarım ürünlerine ciddi zarar veren kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları kapsamında, 5 bin 550 litre biyosidal ilaç ile 5 bin 350 adet feromon dağıtımı yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, 2024 yılında 15 ilçede 265 bin kışlak noktanın ilaçlandığını söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda, istilacı bir zararlı olan ve başta fındık olmak üzere tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında biosidal ilaç ve feromon dağıtım programı düzenlendi.

Programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, 2024 yılı içerisinde 265 bin kışlakta ilaçlama çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi. Yılmaz, 15 ilçede başlayan çalışmaların şuan 19 ilçenin tamamında, ikinci kışlak ilaçlaması yapılacağını belirterek, "Bu kışlak ilaçlamasında kullanılacak ilaçları DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımıza sunmuş olduğumuz projeden karşılayacağız. Bu projenin yüzde 50'si bakanlığımız, yüzde 50'si DOKAP tarafından karşılanmaktadır. Bugün 5 bin 550 litre biyosidal ilaçların yan sıra bakanlığımız bütçe imkanlarıyla temin edilen 5 bin 350 adet feromon tuzaklarının dağıtımını da yapacağız. Ordu olarak tüm paydaş kurumlarımızla beraber gerçekten örnek sayılabilecek bir çalışmayı gerçekleştirdik. Bu zararlıyı tamamen ortadan kaldırmamız mümkün değil. Ancak, biz bu zararlıyı minimize etmek için gayret gösteriyoruz. Tarımsal ürünlerimize yapacağı zararları en aza indirmek için uğraşıyoruz. Kahverengi Kokarca ile mücadelede 'Cezbet -Yok Et' sloganı ile hareket ediyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan ise kokarca ile yapılan mücadelenin önemine değinerek, özellikle bu noktada vatandaşların mücadeleyi sahiplenmesine dikkat çekti.

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, kokarca ile ilgili hem Ordu, hem Giresun'da değerlendirmelerde bulunduklarını, çalışmaları sadece iki il özelinde değil, Samsun'da samuray arısının üretiminde, Tokat'ta bir laboratuvar kurulumuyla ilgili desteklerinin sürdüğünü ve bu çalışmaların topyekun bir çalışma yürütülürse başarılı sonuç alınacağını söyledi.

Konuşmaların ardından, Vali Muammer Erol ve diğer protokol üyeleri tarafından ilçe tarım ve orman müdürleri ile ilçe ziraat odası başkanlarına biosidal ilaç ve feromonlar teslim edildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele İçin Biyosidal İlaç ve Feromon Dağıtımı - Son Dakika

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