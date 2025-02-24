Ordu'da Kar Yağışı Altında Mahsur Kalan 74 Yaşındaki Vatandaş Kurtarıldı - Son Dakika
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Ordu'da Kar Yağışı Altında Mahsur Kalan 74 Yaşındaki Vatandaş Kurtarıldı

Ordu\'da Kar Yağışı Altında Mahsur Kalan 74 Yaşındaki Vatandaş Kurtarıldı

Ordu'da etkili olan kar yağışı sırasında 74 yaşındaki Sudi Çelebi, ekiplerin yoğun çabasıyla evinde mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgede, ekipler 12 kilometre yol kat ederek yaşlı vatandaşa ulaştı.

24.02.2025 17:09  Güncelleme: 17:12
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Ordu'da etkili olan kar yağışı sırasında, kendisinden bir süredir haber alınamayan 74 yaşındaki vatandaş ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile Altınordu Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri Altınordu Osmaniye Mahallesi'nde evinde mahsur kalan Sudi Çelebi'ye ulaşmak için kar kalınlığının zaman zaman 2 metreyi geçtiği 12 kilometrelik yolda zamanla yarıştı.

Saatler süren çalışma sonrasında Sudi Çelebi'ye ulaşan ekipler, yaşlı vatandaşı sağlık kontrolünün ardından tekrar evine bıraktı.

Her türlü ihtiyacı karşılanan Sudi Çelebi'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'da Kar Yağışı Altında Mahsur Kalan 74 Yaşındaki Vatandaş Kurtarıldı - Son Dakika

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