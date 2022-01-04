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Ordu'da 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi gösterime girdi - Son Dakika

Ordu'da 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi gösterime girdi

04.01.2022 09:46
Ordu'da 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi gösterime girdi

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünün anlatıldığı 'Kesişme;

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünün anlatıldığı 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi, Ordu Valisi Tuncay Sonel, sevgi evlerinde kalan çocuklar ile şehit ve gazi yakınlarıyla birlikte izlendi.

Şehit Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak tarihinde vizyona giren film, salonda bulunan herkese duygusal anlar yaşattı. Film okunduğu sırada şehit Eren Bülbül ve şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için dualar okundu.

Film sonrası duygularını dile getiren Ordu Valisi Tuncay Sonel, "Kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için. İyi ki Varsın Eren. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizlerin baş tacıdır. Hiçbir şehidimizi unutmadık, unutmayacağız. 11 Ağustos 2017 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Eren Bülbül yavrumuz ile şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatının anlatıldığı 'Kesişme; İyi Ki Varsın Eren' filmini birlikte izledik. Hep birlikte hüzünlendik, gözyaşlarımızı tutamadık" diye konuştu.

Şehitlerin isimlerinin ve anılarının her daim yaşatılacağını belirten Vali Sonel, 15 yaşında şehit olan Şehit Eren Bülbül'ün isminin Ünye ilçesinde hayırsever iş insanı tarafından yaptırılan bir özel eğitim anaokuluna verildiğini hatırlatarak, 22 Eylül 2021 tarihinde Şehit Eren Bülbül Özel Eğitim Anaokulunun açılışının, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ve şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ün katılımıyla yapıldığını hatırlattı.

Vali Sonel, filmde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Toplumun her kesiminin bu filmi izlemesini istiyoruz. İçi vatan ve millet sevgisiyle dolu olan Eren Bülbül evladımıza ve Astsubay Ferhat Gedik'e Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevdiklerine ve milletimize de sabırlar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ORDU

Ordu'da 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi gösterime girdi
Ordu'da 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi gösterime girdi

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Eren Bülbül, Astsubay, Gedik, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ordu'da 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi gösterime girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi gösterime girdi - Son Dakika
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