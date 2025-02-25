Ordu\'da Kış Koşulları Nedeniyle 246 Su Arızası Giderildi

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Ordu'da yoğun kar yağışı ve aşırı soğuklardan dolayı mahallelerin içme suyu ihtiyacını karşılayan şebekelerde meydana gelen donma nedeniyle yaşanan 246 arızaya müdahale edildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), il genelinde etkili olan kar yağışı ve aşırı buzlanma nedeni ile içme suyu hatlarında yaşanabilecek sıkıntıları ortadan kaldırmak için mesai harcıyor. Gece geç saatlere kadar çalışma sürdüren ekipler, donan su gözlerini tekrar kullanıma açarken, mevcut içme suyu hatlarında yaşanan arızaları ise zaman kaybetmeden çözüme kavuşturuyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatları ile hazırlıklarını önceden tamamlayan OSKİ, son 1 haftalık süreçte özellikle yüksek rakımlı ilçelerde 246 noktada çalışma yaptı. Donan ve arızalanan su hatları başta olmak üzere yol açma çalışmalarına da müdahale edildi. - ORDU