Ordu\'da Kültür ve Sanat Etkinlikleri Coşkusu

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Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Parklarda hayat var' sloganıyla Gülyalı ilçesindeki Turnasuyu Kordon Park'ta kültür ve sanat etkinlikleri düzenlendi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde Orduluların hizmetine sunulan Gülyalı ilçesindeki Turnasuyu Kordon Park, renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kordon Park'ta her yaş grubuna hitap eden konser, tiyatro gösterileri, çocuk oyunlarının yer aldığı etkinlikte vatandaşlar, lezzetli ikramların da tadına baktı.

Etkinliklerle doyasıya eğlendiklerini aktaran çocuklar ve aileleri, hem yeni parklar hem de etkinlikler dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e teşekkürlerini ilettiler. - ORDU