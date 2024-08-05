Ordu\'da maden arama çalışmalarına karşı imza toplandı

Yerel

(ORDU) - Ordu'nun Aybastı ve Korgan ilçelerini kapsayan maden araştırma çalışmalarına karşı mücadele eden bölge halkı, Alankent Soğluk Obası'nda düzenlenen şenlikte imza topladı, broşür dağıttı.

Ordu'nun Aybastı ve Korgan ilçelerini kapsayan maden arama çalışmalarına karşı halkın tepkisi sürüyor. Ordu Alankent Soğluk Obası'nda düzenlenen şenlikte mahalle sakinleri maden arama çalışmalarına karşı imza topladı, bilgilendirici broşür dağıttı.

Broşür dağıtımı ve imza toplama çalışmalarına katılan Sırrı Yumbul şunları söyledi:

"Aybastı, Korgan ilçelerini kapsayan ve doğa harikası Perşembe Yaylası'nı da yok edecek olan maden çalışmasını istemiyoruz. Birçok kez tepkimizi gösterdik. Kamuoyu yaratmak, tepkimizin görünür olmasını sağlamak için Kabataş ilçemizin Alankent Soğluk Obası'nda yapılan şenlikte de broşür dağıttık, maden istemiyoruz diye hazırladığımız imza metnine imza topladık. Madene karşı mücadelemiz devam edecek."

"Hem hukuki hem de fiili mücadelemiz devam edecek"

Belediye başkanlarının da imzalarını aldıklarını ve imza kampanyasına ilginin olumlu olduğunu belirten Yumbul, "Bilgilendirme çalışmamız yanında maden istemediğimizi imzalarla da pekiştirmek istedik. Hazırladığımız imza metnine Aybastı, Kabataş, Gürgentepe, Çamaş, Altınordu belediye başkanlarının da imzalarını aldık. Takipçisi olacağız. Şu an madene karşı duyarlılık yüksek. Hem hukuki hem de fiili mücadelemiz devam edecek. Kabataş Belediye Başkanı Bülent Güney'in kürsüden hem imza kampanyasına katılım çağrısı yapması hem de madene karşı olduğunu vurgulayıp konuşma yapması imza kampanyasına katılımı büyüttü" dedi.