Ordu'da Vatandaşlar Madenciliğe Karşı Mücadeleye Devam Ediyor

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(ORDU) – Ordu'nun Aybastı, Perşembe ve Korgan ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, yaylalarda başlatılan maden arama faaliyetlerine karşı hem sahada hem de hukuk yoluyla mücadeleye devam ediyor.

Taşzemin İnşaat Madencilik tarafından yürütülen çalışmaların yeniden başlaması üzerine, Ordu İdare Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda bilim insanlarından oluşan bir heyet bölgede keşif yaptı. Turnalık Obası'nda yapılan keşif öncesinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Vatandaşlar "maden istemiyoruz" sloganlarıyla tepkilerini dile getirdi. Keşfi, CHP Milletvekilleri Mustafa Adıgüzel, Cemal Enginyurt, Seyit Torun, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Akın ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve bazı ilçelerin belediye başkanları ve vatandaşlar takip etti.

Yaklaşık dört saat süren incelemede, bölge halkı maden faaliyetlerinin su kaynakları, mera alanları ve yayla ekosistemi üzerinde ciddi tahribat yaratacağını belirterek, yaşam alanlarının tehdit altında olduğunu vurguladı.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, bölgenin yılda 1,5 milyon turistten çeken turistik bir özelliğini olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Burası tarihi bir alan. Devletin bu madenden kazanacağı, buradaki tarihi ve kültürel özelliklerinden kazanacağı kadar değildir. Burada bir kaç kişi kazanıp bütün bir coğrafya kaybedecek. Buradaki ormanlar Anadolu'nun nefesi. Biz burada sadece Perşembe yaylasını değil Anadolu'nun nefesini ve Karadeniz'in suyunu savunuyouz. Bu bölgenin insanları da bunu istemiyor. Mahkeme bizi haklı görmesine rağmen kararı iptal ettirdiler. Sondaj yapıyorlar ve bunun geri dönüşü yok. İşi oldu bittiye getiriyolar. Bu halk istemedikçe buradan bir şey yapamazsınız."

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ise "Bu yaylalar çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceğidir. Burası bin yıllık ata yurdudur. Tarihsel değeri olan bu yaylaların hiç kimse tarafından işgal edilmemesi lazım. Biz Ordu halkı olarak bunu istemiyoruz. Bütün Türkiye yurttaşları olarak madene hayır diyoruz ve hayır demeye devam edeceğiz" dedi.

Yöre halkı da maden istemediklerini dile getirerek, kendi topraklarının talan edilmesine karşı olduklarını ve hiçbir şekilde kendi haklarını savunmaktan vazgeçmeyeceklerini aktardı.