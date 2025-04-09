Ordu'da Nisan Ayında Kar Yağışı Fındık Üreticilerini Tedirgin Etti - Son Dakika
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Ordu'da Nisan Ayında Kar Yağışı Fındık Üreticilerini Tedirgin Etti

Ordu'nun yüksek kesimlerinde Nisan ayında etkili olan kar yağışı, fındık üreticilerini endişelendirdi. 20 santimetreyi bulan kar, fındık bahçelerinde olumsuz etkilere yol açabileceği kaygısını beraberinde getirdi.

09.04.2025 17:05
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Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı: Fındık üreticileri tedirgin oldu

ORDU - Ordu'nun yüksek kesimlerinde Nisan ayında etkili olan kar yağışı, fındık üreticilerini tedirgine etti.

Ordu'nun yüksek kesimli bölgelerinde ve yaylalarda sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Nisan ayında etkili olan kar yağışı herkesi şaşırtırken, bazı noktalar beyaz örtüyle kaplandı. Ortaya güzel görüntüler çıkarken, fındık üreticileri ise tedirgin oldu. Bazı noktalarda 20 santimetreye yaklaşan kar yağışı yüksek kesimlerde devam ediyor.

Fatsa ilçesi Yukarıtepe Mahallesi'nde etkili olan kar yağışı üreticileri tedirgin etti. Fındık üreticisi Oğuzhan Taşhan, "Sürpriz bir kar yağışı ile karşılaştık. Sonucunun ne olacağını bilmiyoruz ama büyük ihtimal hava sıcaklıkları eksi dereceye düşmezse fındık kendini kurtarır. Ancak eksi dereceleri görürse fındık zarar görecektir. Önceden bu tür durumlarla yine karşılaşmıştık, üreticilerimizin bir çoğu sigorta yaptırdı" diyerek, bu tür olaylara karşı sigorta yaptırmanın önemli olduğuna değindi.

Kumru ilçesinde de etkili olan kar yağışı, özellikle tüksek kesimleri beyaz örtüyle kapladı. Bazı noktalarda kar kalınlığı 20 santimetreyi aşarken, yağış etkili olmaya devam ediyor. Ordu Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, kar yağışı ile mücadele konusunda teyakkuzda bekliyor.

Kumru ilçesi Eskiçokdeğirmen Mahallesi'nde yaşayan fındık üreticisi Zeki İnan, "İnşallah fındıklarımız yanmaz. Şu anda kar yaprakları kapladığı için yanacağını düşünmüyorum. Çok güzel kış oldu" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'da Nisan Ayında Kar Yağışı Fındık Üreticilerini Tedirgin Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da Nisan Ayında Kar Yağışı Fındık Üreticilerini Tedirgin Etti - Son Dakika
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