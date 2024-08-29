Ordu'da otomobil ile patpat böyle çarpıştı, sürücü metrelerce sürüklendi - Son Dakika
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Yerel

Ordu'da otomobil ile patpat böyle çarpıştı, sürücü metrelerce sürüklendi

Ordu'nun Kabataş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile patpat çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle patpat ve sürücüsü yola savruldu. Patpat sürücüsü yara almadan kurtuldu. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

29.08.2024 23:00
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Ordu'da otomobil ile patpat böyle çarpıştı, sürücü metrelerce sürüklendi

Patpat sürücüsü yara almadan kurtuldu

ORDU - Ordu'nun Kabataş ilçesinde patpat ile otomobilin karıştığı trafik kazası ucuz atlatılırken, kaza anı ise kameraya yansıdı.

Kaza, Alankent Mahallesi Fatsa- Aybastı karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Kılıç idaresindeki otomobil, tali yoldan önüne çıkan patpatla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle patpat ve sürücüsü yola savruldu. Yere savrulan patpat sürücüsü, yol üzerinde kontrolden çıkarak hareket halinde olan patpatı durdurdu. Patpat sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'da otomobil ile patpat böyle çarpıştı, sürücü metrelerce sürüklendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da otomobil ile patpat böyle çarpıştı, sürücü metrelerce sürüklendi - Son Dakika
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