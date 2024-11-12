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Ordu'da sıcak asfalt seferberliği devam ediyor

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi, başlattığı asfalt seferberliğiyle ilçeleri konforlu ulaşım ağları ile buluşturuyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin 19 ilçede sürdürdüğü sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde devam eden çalışmalar kapsamında Perşembe ilçesinin Çandır Mahallesi sıcak asfalt konforuna kavuşuyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Çandır Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 3,5 kilometrelik güzergahta sıcak asfalt çalışması başlattı. Çandır olmak üzere Medreseönü, Yazlık ve Ortatepe Mahallerine de hitap eden güzergahta 850 metrelik bölümde çalışmalar tamamlandı.

Yıllardır bekledikleri yolun asfaltlanmasından memnuniyet duyan mahalle sakinleri, "Yolumuz tozdan, çamurdan geçilmeyen bir yoldu. Bu yol için hayallerimiz vardı ama bu çalışma bizim için hayalden de öte oldu. Yolumuz yapıldığı için öncelikle Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdiler.

Öte yandan Çandır'da devam eden çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulacak.