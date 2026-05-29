Ordu Fatsa'da Etkili Olan Yağış Nedeniyle Köprüde Hasar Oluştu, Bağlantı Yolları Kapandı

Haber: Gençağa Karafazlı

(ORDU) - Ordu'da etkili olan aşırı yağış nedeniyle Fatsa ilçesinde bulunan bağlantı yolundaki köprüde hasar meydana geldi. Kullanılamaz hale gelen köprü nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan yoğun yağış nedeniyle debisi artan Bolaman Mahallesi, Kuzköy Semti ve Yalıköy bağlantı yolundaki köprüde hasar oluştu. Köprünün bir bölümünün çökmesi üzerine yol güvenlik amacıyla ulaşıma kapatıldı.

İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, vatandaşların alternatif güzergahlara yönlendirildiği öğrenildi.

Yetkililer, bölgede yağışların devam edebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.