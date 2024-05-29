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Ordu'da şimşekler geceyi aydınlattı

ORDU - Ordu'da sağanak ile birlikte etkili olan şimşekler geceyi aydınlattı.

İlde 2 gün boyunca etkili olan sağanak yağışların ardından, dün gece gökyüzünde çakan şimşekler görsel bir şölen sundu. Yağış etkisini kaybettikten sonra gece boyunca etkili olan şimşekler, Ordu'nun sahil kesiminde güzel görüntüler oluşturdu. Dev şimşekler ile şehir aydınlanırken, art arda çakan şimşekler kimi zaman korkuttu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, şimşeklerin geceyi aydınlattığı o anları paylaştı. Başkan Güler, Kurtuluş Savaşı'nın önemli destanlarının yer aldığı ve bu kahramanlıkların gelecek kuşaklara aktarılması adına Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak hizmete açılan 'Rüsumat No: 4 Gemi ve Müzesi'nin de yer aldığı görüntüleri sosyal medya hesaplarından, "Gecesine gündüzüne, yağmuruna şimşeğine aşığız" notu ile paylaştı.