Ordu\'da Sosyal Market İle İhtiyaç Sahipleri Destekleniyor

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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in girişimleri ile kurulan 'Sosyal Market' ile şehirde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, alışveriş kültürü ile destek görüyor.

Ordu'da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in girişimleri ile hayata geçirilen Sosyal Market, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını giderme konusunda büyük kolaylık sağlıyor. Vatandaşlar öncesinde aldıkları koli yardımları ile sadece pirinç, makarna, un gibi ihtiyaçlarını giderebilirken, bu market ile giyimden gıdaya, temizlik ürünlerinden kırtasiyeye tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. 2021 yılından bu yana modern şartlar altında destek gören vatandaşlar hiçbir ücret ödemeden marketten ayrılıyor. Dezavantajlı vatandaşlar bu bağışları isterlerse uygulama üzerinden de yapabiliyor.

Marketin malzeme stokunu boş bırakmayan Büyükşehir Belediyesi, firmalar ve hayırseverlerden de destek görüyor. Böylelikle yardımlar şeffaf bir işleyiş ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Sosyal Market ile 19 ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşan Ordu Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda üniversite öğrencilerine verdiği destekle onların maddi yüklerini de hafifletirken, daha rahat bir eğitim hayatı sunmalarına katkı sağlıyor. - ORDU