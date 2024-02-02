Ordu\'da Sosyal Market İle İhtiyaç Sahipleri Destekleniyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in girişimleri ile kurulan 'Sosyal Market' ile şehirde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, alışveriş kültürü ile destek görüyor.
Ordu'da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in girişimleri ile hayata geçirilen Sosyal Market, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını giderme konusunda büyük kolaylık sağlıyor. Vatandaşlar öncesinde aldıkları koli yardımları ile sadece pirinç, makarna, un gibi ihtiyaçlarını giderebilirken, bu market ile giyimden gıdaya, temizlik ürünlerinden kırtasiyeye tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. 2021 yılından bu yana modern şartlar altında destek gören vatandaşlar hiçbir ücret ödemeden marketten ayrılıyor. Dezavantajlı vatandaşlar bu bağışları isterlerse uygulama üzerinden de yapabiliyor.
Marketin malzeme stokunu boş bırakmayan Büyükşehir Belediyesi, firmalar ve hayırseverlerden de destek görüyor. Böylelikle yardımlar şeffaf bir işleyiş ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Sosyal Market ile 19 ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşan Ordu Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda üniversite öğrencilerine verdiği destekle onların maddi yüklerini de hafifletirken, daha rahat bir eğitim hayatı sunmalarına katkı sağlıyor. - ORDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, muhalefetle hizmet ve icraat noktasında yarışmak istediklerini ifade etti. Yerel seçimlere dikkat çeken Erdoğan, Bursa'nın Türkiye Yüzyılı şehirlerinin başında olduğunu söyledi. Ayrıca, AK Parti'nin Bursa'daki 17 İlçe belediye başkan adayını açıkladı.
ABD'nin askeri üssüne düzenlenen saldırının ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, savaş başlatan taraf olmayacaklarını belirtti. Reisi, herhangi bir zorbalığa güçlü bir şekilde yanıt vereceklerini ifade etti.
Galatasaray'ın sezon başında Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun sezon sonunda sarı-kırmızılı ekibe geri döneceği öne sürüldü.
Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Uğur Polat, Zeyno Eracar ve Uğur Aslan'ın başrollerini paylaştığı Yargı dizisine Alican Yücesoy, Naşit Özcan ve Sermet Yeşil de dahil oldu.
'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'in öldürülmesiyle ilgili şüpheli Erkan Baykut, tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Baykut, savcılık ifadesinde Pişkin'i yanlışlıkla Afgan uyruklu Saboor Muradı zannederek yaralama amacıyla olay yerine gittiğini söyledi.
Avrupa Birliği ülkelerindeki çiftçiler, tarımsal desteğin azaltılması ve çevre düzenlemelerine karşı Belçika-Hollanda sınırını traktörleriyle trafiğe kapatarak protesto gösterisi düzenledi.
Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 15 oranında zam yapıldı. En kısa mesafe okul servis ücreti 11 bin 960 TL, en uzun mesafe ücreti ise 17 bin 720 TL oldu. Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı İlyas Aktürk, yüzde 25 zam taleplerine rağmen fiyat artışının yüzde 15 olarak gerçekleştiğini belirtti.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir erkek, kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra önce onu vurdu, ardından kendi kafasına ateş ederek hayatını kaybetti. Olayı gören bir vatandaşın ihbarı üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Erkek, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Kız arkadaşının ise hayati tehlikesi devam ediyor.
Son Dakika › Yerel › Ordu'da Sosyal Market İle İhtiyaç Sahipleri Destekleniyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?