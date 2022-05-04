Son Dakika | Ordu'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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Son Dakika | Ordu'da trafik kazası: 3 yaralı

04.05.2022 09:02

Gelen son dakika haberine göre Ordu'da trafik kazası: 3 yaralı Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ordu'da trafik kazası: 3 yaralı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Gölevi Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye şehir merkezi istikametinden Samsun istikametine gitmekte olan ve kırmızı ışıkta bekleyen Recep Aytekin K. idaresindeki 52 LG 806 plakalı kamyonete aynı istikametten gelen Adem A. yönetimindeki 55 ACJ 132 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Kaza sonrası kamyonet sürücüsü Recep Aytekin K., yanında bulunan kızı Fatma Sena K. ile diğer otomobil sürücüsü Adem A. yaralandı. Yararlılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Dakika | Ordu'da trafik kazası: 3 yaralı
Son Dakika | Ordu'da trafik kazası: 3 yaralı
Son Dakika | Ordu'da trafik kazası: 3 yaralı
Son Dakika | Ordu'da trafik kazası: 3 yaralı
Son Dakika | Ordu'da trafik kazası: 3 yaralı

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Samsun, Kaza, Ünye, Ordu, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son Dakika | Ordu'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika


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