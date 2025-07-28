Ordu\'da Ulaşım Ağları Güçleniyor: Çamurlu Mahallesi\'ne Sıcak Asfalt

Ordu Büyükşehir Belediyesi, il genelinde hayata geçirdiği çalışmalar ile şehrin ulaşım ağlarını güçlendirmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin çeşitli noktalarında çalışmalar devam ederken, Ünye ilçesinin sahil trafiğini rahatlatacak alternatif güzergah olarak öne çıkan Çamurlu Mahallesi, sıcak asfalt konforuyla buluşturuldu.

Dolmuş güzergahı olmasıyla birlikte özel bir hastaneye de ulaşım sağlayan yol, Çamurlu, Atatürk ve Ortayılmazlar Mahalleleri arasında bağlantı kurarak bölgedeki ulaşımı önemli ölçüde kolaylaştırdı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından vatandaşlar, yeni yolun getirdiği rahatlamayla memnuniyetlerini dile getirdi.

Çamurlu Mahallesi Muhtarı Ahmet Çelik ve vatandaşlar yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Yolumuzda yağmur sularının birikmesi sonucu çukurlar oluşmuş, ulaşım güçleşmişti. Toz ve gürültü de vatandaşlarımızı rahatsız ediyordu. Daha önce yama çalışmaları yapılmıştı fakat sıcak asfalt ihtiyacımız vardı. Talebimizi Büyükşehir Belediyemize ilettik, sağ olsunlar kısa sürede çözüme kavuşturdular. Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Allah razı olsun diyoruz" dedi. - ORDU