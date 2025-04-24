Ordu'da Üniversite Öğrencilerine Özel Kent Çamaşırhanesi Açıldı

Üniversite öğrencilerinin hayatlarını kolaylaştıran hizmet: Kent çamaşırhanesi

ORDU - Ordu Üniversitesi öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan kent çamaşırhanesi ile dilediği gibi çamaşırlarını yıkayıp kurutabiliyor, aynı zamanda ütüleyebiliyor.

Farklı şehirlerden Ordu'ya eğitim görmek için gelen öğrencilerin imkanlarını genişletmek isteyen Ordu Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde gençlere yönelik hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda öğrencilerin en büyük sıkıntılarından biri olan çamaşır yıkama işlerini daha kolay ve ücretsiz yerine getirebilmelerini sağlamak için, üniversite öğrencilerine özel kent çamaşırhanesini şehre kazandırdı. Çamaşırhane Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesinde öğrencilere hizmet veriyor.

Yıkama, kurutma, ütüleme tek noktada

Üniversite içerisinde kurulması ile erişimi de kolay olan çamaşırhanede gençler çamaşırlarını tamamen ücretsiz bir şekilde yıkayabiliyor. Burada sadece çamaşır yıkama hizmeti sunmakla da kalınmıyor, yıkadıkları kıyafetleri kurutma ve ütüleme imkanına da sahip oluyorlar. Aynı zamanda alanda bir mini kütüphane bulunurken, ücretsiz internet desteği de sağlanıyor. Öğrenciler, çamaşırlarını yıkarken aynı zamanda ders çalışıp vakit geçirebiliyorlar.

"Ekonomik açıdan bizi rahatlattı, büyük bir hizmet"

Kendileri için yapılan bu hizmetten memnun olan üniversite öğrencileri, bu imkanı sağlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ettiler. Ekonomik açıdan da rahatladıklarını söyleyen öğrenciler, "Bizim için oldukça güzel bir hizmet oldu. Burası olmadan önce çamaşırlarımızı ücretle yıkıyorduk ve bu bizi oldukça yoruyordu. Burada ücretsiz bir şekilde çamaşırlarımızı yıkıyoruz, kurutuyoruz, ütülüyoruz. Bu hizmetten oldukça memnunuz, bizim için çok büyük bir hizmet" ifadelerine yer verdiler.