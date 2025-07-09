Ordu'da Unutulmuş Hediyelik Eşyalar Yeniden Hayat Buluyor - Son Dakika
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Ordu'da Unutulmuş Hediyelik Eşyalar Yeniden Hayat Buluyor

Ordu\'da Unutulmuş Hediyelik Eşyalar Yeniden Hayat Buluyor
09.07.2025 14:13  Güncelleme: 14:16
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Ordu Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede unutulmaya yüz tutmuş hediyelik eşyaları yeniden gün yüzüne çıkarmak için Kirazlimanı'nda 'Hediyelik Eşya ve Tasarım Atölyesi' açtı. Atölyede ürünlerin üretimi ve doğrudan satış imkanı sunulurken, aynı zamanda workshop çalışmaları da düzenlenecek.

Ordu'nun 19 ilçesinde unutulmaya yüz tutmuş hediyelik eşyalar, Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan atölyede yeniden gün yüzüne çıkıyor.

Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ORTUR aracılığıyla Ordu'nun 19 ilçesinde unutulmaya yüz tutmuş olan hediyelik eşyaların yeniden gün yüzüne çıkartılması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma kapsamında ORTUR tarafından Altınordu ilçesi Kirazlimanı Yaşam Merkezi'ne 'Hediyelik Eşya ve Tasarım Atölyesi' açılarak üretim ve direkt satış imkanı sunuldu.

Kirazlimanı'nda faaliyete başlayan işletmede her ayın belirli günlerinde fikir üretme (workshop) çalışması da yapılacak. İlk etapta 20 kişilik gruplar halinde yapılacak olan workshoplara kayıt için ise Büyükşehir Belediyesi OBB tasarım atölyesi Instagram adresinden başvurular yapılacak.

"Ordu'nun tarihi geçmişine sahip hediyelik eşyalar hem üretiliyor hem de aracısız olarak satışa sunuluyor"

Unutulmaya yüz tutmuş olan hediyelik eşyaların yeniden tasarlanarak gün yüzüne çıkartılması için başlatılan çalışmaların önemine değinen Hediyelik Eşya ve Tasarım Atölyesi sorumlusu Ebru Özyurt, 19 ilçeden üretilen ürünlerin bu mağaza vasıtasıyla aracısız alıcıya ulaşacağını söyledi. Özyurt, "Ordu Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi olan ORTUR tarafından işletilen mağazamızda Ordu'nun tarihi geçmişine sahip hediyelik eşyalar hem üretiliyor, hem de aracısız olarak satışa sunuluyor. Bu mağazamızda, soğuk seramik, bambular, rölyefler, kağıt ip çantalar, kilim, kolan, kabak oymacılığı ve daha birçok ürün yer alıyor. Bunun haricinde önümüzdeki günlerde workshop çalışması da başlatacağız. Şehrimiz için çok önemli olan bu noktanın kurulmasında emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ediyoruz" dedi.

"Bizim için güzel bir yer"

Ordu'nun gizli kalmış veya unutulmaya yüz tutmuş hediyelik eşyaların tekrar gün yüzüne çıkartılmasında kendilerinin de bir paya sahip olduğunun altını çizen kursiyerler, "Bizim için burası bambaşka bir yer. Hem zamanımız dolu dolu geçiyor hem de şehrimizin unutulmaya yüz tutmuş hediyelik eşyalarını tekrar gün yüzüne çıkartıyoruz. Burada zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Böyle bir yerin Ordu'ya kazandırılması bizleri mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdiler. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'da Unutulmuş Hediyelik Eşyalar Yeniden Hayat Buluyor - Son Dakika

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