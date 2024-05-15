Ordu'da Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Ordu'da Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Ordu\'da Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Ordu'da, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) ortaklaşa yürüttüğü 2024 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, vekalet yoluyla kurban kesmenin önemi, programın işleyişi, kurban bedelleri ve bağış imkanları gibi konular katılımcılara aktarıldı. Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, vekalet yoluyla kurban kesmenin ihtiyaç sahiplerine ulaşmada önemli bir araç olduğunu vurguladı. Ordu İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek ise vatandaşları kurban ibadetlerini vekalet yoluyla da gerçekleştirebileceklerini belirtti. Ayrıca, 2024 yılı vekalet ile kurban kesmenin fiyatının yurtiçi için 11 bin 750 TL, yurtdışı için ise 4 bin 750 TL olduğu açıklandı.

15.05.2024 16:40
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Ordu'da, vekalet yoluyla kurban kesimi konusunda insanları bilgilendirmek için toplantı yapıldı.

Toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) ortaklaşa yürüttüğü 2024 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı hakkında detaylı bilgiler sunuldu. Vekalet yoluyla kurban kesmenin önemi, programın işleyişi, kurban bedelleri ve bağış imkanları gibi konularda katılımcılara bilgiler verildi.

Programa katılan Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, vekalet yoluyla kurban kesmenin ihtiyaç sahiplerine ulaşmada önemli bir araç olduğunu söyledi. Yılmaz, bu sayede kurban ibadetinin daha geniş kitlelere yayılabileceğini ve ihtiyaç sahiplerinin bayram sevincine ortak olunabileceğine dikkat çekti.

Ordu İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek ise programda yaptığı konuşmada, programın hayırlara vesile olmasını dileyerek, vatandaşları kurban ibadetlerini vekalet yoluyla da yerine getirebileceklerini kaydetti.

Öte yandan 2024 yılı vekalet ile kurban kesmenin fiyatı yurtiçi 11 bin 750, yurtdışı kurban bedelinin ise 4 bin 750 TL olduğu belirtildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'da Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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