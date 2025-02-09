Ordu'da Yangın Sanılan Durumun Gerçek Nedeni Şaşırttı

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Bir şehrimiz dün geceyi böyle geçirdi

İtfaiye ekipleri dumanları yangın sanıp, söndürmeye çalıştı, gerçek sonradan anlaşıldı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde kereste yüklü kamyonun yandığı ihbarını alan itfaiye ekipleri, gerçeği öğrenince şaşırmasını gizleyemedi. Yangın ihbarı üzerine gittikleri kamyonun üzerindeki ağaç malzemenin pres makinesinden yeni çıktığı, bu nedenle dumanların çıktığı öğrenildi.

Olay, ilçenin Liseler Mahallesi Irmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kereste yüklü kamyondan dumanların yükseldiğini ve yandığını düşünen mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede bölgeye çok sayıda polis ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kereste yüklü kamyona kısa sürede müdahale eden ekipler, yaklaşık yarım saat söndürme çalışmaları gerçekleştirdi.

Kamyon sürücüsü geldi, asıl gerçek ortaya çıktı

Polis ekipleri kamyon plakasından sürücüye ulaşarak olay yerine gelmesini istedi. Bu sırada kamyon sürücüsünün söyledikleri herkesin şaşırmasına neden oldu. Kamyon sahibinin aracında bulunan kerestelerin pres makinesinden yeni çıktığı ve yağan yağmurla beraber çıkan dumanların yangın zannedildiğini söylemesi üzerine mahalleli ve itfaiye ekipleri şaşırmasını gizleyemedi.

Ekipler gerekli tutanaklarının ardından yaptıkları inceleme sonucunda olay yerinden ayrıldı.