Ordu'da Yoğun Sis Nedeniyle Kafa Kafaya Çarpışma: 5 Yaralı - Son Dakika
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Ordu'da Yoğun Sis Nedeniyle Kafa Kafaya Çarpışma: 5 Yaralı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde yoğun sis nedeniyle iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

31.03.2025 19:20  Güncelleme: 19:25
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Ordu'da yoğun sis nedeniyle 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3'ü ağır 5 yaralı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza; İnkur Mahallesi Akkuş- Niksar Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ünye şehir merkezi istikametine seyir halinde ilerlemekte olan İsa Kuşlu idaresindeki 52 FA 057 plakalı otomobil, Akkuş istikametine ilerlemekte olan Cevat Güzel yönetimindeki 55 BM 236 plakalı otomobil yoğun sis nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil savruldu. Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler tarafından uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada her iki otomobil sürücüleri Cevat Güzel ve İsa Kuşlu ile birlikte, araçlardaki Ayşe Kuşlu (54), Ahmet Güzel (57), Davut Kabasakal yaralandı. Yaralılardan sürücüler İsa Kuşlu aynı araçta bulunan Ayşe Kuşlu ile diğer sürücü Cevat Güzel'in durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ve yoğun sis nedeniyle Akkuş-Niksar yolunda trafik kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'da Yoğun Sis Nedeniyle Kafa Kafaya Çarpışma: 5 Yaralı - Son Dakika

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