Ordu Kumru ilçesinde doğalgaz kullanımı başladı

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Ordu'nun Kumru ilçesinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in girişim ve çalışmaları sonucu evlerde doğalgaz kullanımı başladı.

Yıllardır hayal edilemeyen doğalgaz çalışmaları, sahil bandını aşarak yüksek rakımlı ilçelere geçti. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda Kumru ilçesinde başlayan doğalgaz çalışmasında önemli mesafe alan ekipler, ilçe merkezinde yoğun çalışma yürütüyor. Başkan Güler'in destekleri ile çalışmaların hız kazandığı ilçenin Karacalı ve Demircili Mahallesi'nde konutlara doğalgaz akışı verilmeye başlanırken, ilçenin Samur Mahallesi'nde ise çalışmalar devam ediyor.

Vatandaşlar, çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Bizim için hayal olan bir çalışma ilçemizde başladı. Yıllardır söyleniyordu ancak bir çalışma yoktu. Büyükşehir Belediye Başkanımız seçim öncesi böyle bir vaat vermişti, sözünü yerine getiriyor. İlçemiz adına çok önemli bir çalışma. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz" diye konuştular. - ORDU