Ordu'nun Altınordu ilçesinde 21 yaşındaki Anhelina Symenova, ihtida merasimiyle Müslüman oldu ve 'Ayla' adını aldı - Son Dakika
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde 21 yaşındaki Anhelina Symenova, ihtida merasimiyle Müslüman oldu ve 'Ayla' adını aldı

Ordu\'nun Altınordu ilçesinde 21 yaşındaki Anhelina Symenova, ihtida merasimiyle Müslüman oldu ve \'Ayla\' adını aldı
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde Müslüman olmak istediğini belirten 21 yaşındaki Anhelina Symenova için İlçe Müftülüğünde ihtida merasimi düzenlendi. Merasimde Kelime-i Şehadet getirerek İslamiyet'i kabul eden genç kız, 'Ayla' ismini aldı. Altınordu İlçe Müftüsü Mehmet Cebeci, yeni Müslüman olan Ayla'yı tebrik ederek kendisine İhtida Belgesi, Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplar hediye etti.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Müslüman olmak istediğini belirterek İlçe Müftülüğüne başvuran 21 yaşındaki Anhelina Symenova, düzenlenen ihtida merasimiyle İslamiyet'i kabul etti.

Müslüman olmak istediğini belirterek Altınordu İlçe Müftülüğüne başvuran Anhelina Symenova için ihtida merasimi düzenlendi. Merasimde Symenova, kendisine verilen "Ayla" ismiyle Müslüman oldu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde, Altınordu İlçe Müftüsü Mehmet Cebeci tarafından İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verildi. Ardından Müftü Cebeci'nin telkiniyle Kelime-i Şehadet getiren Ayla, İslamiyet'i kabul etti.

Merasimin ardından Ayla için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. İlçe Müftüsü Mehmet Cebeci, yeni Müslüman olan Ayla'yı tebrik ederek, "Müslüman olan kardeşimizi tebrik ediyorum. Rabbim, yeni hayatında rızasına uygun bir hayat sürdürmeyi ve İslam'ın güzellikleriyle gönlünü daim eylemeyi nasip etsin" dedi.

Müftü Cebeci tarafından genç kıza İhtida Belgesi ile birlikte Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplar hediye edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'nun Altınordu ilçesinde 21 yaşındaki Anhelina Symenova, ihtida merasimiyle Müslüman oldu ve 'Ayla' adını aldı - Son Dakika

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