Ordu'nun ilçelerinin çehresi değişiyor - Son Dakika
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Ordu'nun ilçelerinin çehresi değişiyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kumru ilçesindeki 123 binada dış cephe yenileme çalışması başlattı. Proje kapsamında Kumru ilçesinde 123 binada dış cephe yenileme çalışması gerçekleştirecek olan Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı ekipleri, 25 binada çalışmaları tamamladı. Kısa sürede hızla değişen ilçe merkezi estetik bir görünüm kazandı.

26.04.2024 18:50  Güncelleme: 18:54
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Ordu'nun ilçelerinin çehresi değişiyor

Büyükşehir Belediyesi, Kumru ilçesindeki 123 binada dış cephe yenileme çalışması başlattı

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Kumru ilçesinde başlatılan çalışmalar ile 123 binanın dış cephesi yenilenecek.

Proje kapsamında Kumru ilçesinde 123 binada dış cephe yenileme çalışması gerçekleştirecek olan Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı ekipleri, 25 binada çalışmaları tamamladı. Kısa sürede hızla değişen ilçe merkezi estetik bir görünüm kazandı. Çalışmalar kapsamında pencere denizlik, harpuşta ve balkon korkuluklarının tamirini gerçekleştiren ekipler, ticari alanlarda mevcut kepenklerin onarımını yaparak yeni tabela ve tenteler yerleştiriyor. Yağmur iniş boruları ve oluklar yenilenirken, uydu antenleri merkezi sistemde toplanarak estetik bir görünüm elde ediliyor. Son olarak mantolama çalışması yapılan binalar belirlenen renklere boyanarak sağlıklı bir görünüme kavuşturuluyor.

Ekipler ayrıca Perşembe ilçesinde başlattığı dış cephe giydirme çalışmalarının sonuna yaklaşırken, Gürgentepe ilçesinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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