Ordu'nun parklarında masa tenisi - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediyesi, park ve yürüyüş yollarında hayata geçirdiği yenilikçi çalışmalarla vatandaşların beğenisini kazandı. Parklara yerleştirilen masa tenisi alanları ve yürüyüş yollarında inşa edilen bank ve pergolalar her yaş grubunun keyifli zaman geçirmesine imkan sunuyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri vatandaşların hem spor yapması hem de keyifli zaman geçirmesi için Altınordu, Fatsa ve Gülyalı ilçelerinde Büyükşehir Belediyesine ait parklara masa tenisi oynamak için yeni alanlar oluşturdu. Tüm vatandaşların oynayabileceği masa tenisi masaları açık alanda kullanılmak üzere dizayn edilerek parklardaki yerini aldı. Ünye, Ulubey, Mesudiye, Aybastı, Korgan, Akkuş ve İkizce ilçelerinde ise yer tespiti yapan ekipler, belirlenecek olan alanlara masa tenisi masaları yerleştirecek.

Mevcut alanlarda yeni çalışmalar ve düzenlemeler yapan ekipler ayrıca Ünye ilçesi sahilinde yer alan yürüyüş yolu güzergahında da çalışmalar gerçekleştirdi. Ekipler bu kapsamda Ünye sahiline renk katmak ve yürüyüş yapan vatandaşlara dinlenme imkanı sunmak için teraslar inşa ederek bu alanlar da oturma ve dinlenme alanları oluşturdu.

Parklarda bakım onarım çalışmalarını da kesintisiz sürdüren ekipler, Fatsa sahilde bulunan parkın ekonomik ömrünü tamamlayan zeminini yeniledi. Parka masa tenisi alanları da inşa eden ekipler, mevcut oyun grupları ve fitness aletlerinin bakım onarımlarını yaparak vatandaşların kullanımına sundu. - ORDU