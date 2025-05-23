Ordu\'nun Sarı Köprüsü Yenileniyor

Ordu'nun Perşembe ilçesinde 53 yıl önce inşa edilen ve ilçenin ulaşımında önemli bir yere sahip olan 'Sarı Köprü' için yenileme çalışmaları başlatıldı.

1972 yılında inşa edilen ve artan trafik yoğunluğu ile mevcut yapının günün ihtiyaçlarını karşılayamaması nedeniyle köprü, çift yönlü olarak yeniden inşa edilecek. Perşembe Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, köprünün modernize edilerek ulaşımın daha güvenli ve kullanışlı hale getirilmesi hedefleniyor.

Köprü yenileme süreci hakkında açıklamalarda bulunan Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, "Bu önemli yatırımın ilçemize kazandırılması sürecini yakından takip edeceğiz. Çalışmaların hızlı ve sağlıklı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm desteği vermeye devam edeceğiz" dedi. - ORDU