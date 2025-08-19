Ordu Şehir Hastanesi\'nde Basına Çalışma Odası

Ordu Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, 2026 yılında hizmete alınması hedeflenen bin 200 yataklı Ordu Şehir Hastanesi'nde basın mensupları için 'çalışma odası' düzenleneceğini söyledi.

Ordu İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Erkan Güngör, İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün'ü makamında ziyaret etti. Güngör, Ordu'da devam eden sağlık yatırımlarına yönelik bilgi aldıktan sonra yapım çalışmaları devam eden şehir hastanesinin tamamlanmasının ardından basın mensupları için çalışma odası düzenlemesi talebini iletti.

İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, hastanenin 2026 yılı mart ayı gibi hasta kabulüne başlayacağını ifade ederek, basın mensuplarının hastane bünyesinde çalışma odası talebini olumlu karşıladıklarını aktardı. Tüzün, "Ordu Şehir Hastanesi mevcut hastanelerimizin kapasitesinden 7-8 kat daha büyük. Arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmede basın mensubu arkadaşlarımız için çalışma odası düzenlemeye karar verdik. Arkadaşlarımız hastaneye haber amaçlı geldiğinde bu odayı kullansın ve haberlerini buradan geçsin istiyoruz. Bu çalışmamız Ordu basınına müjde olsun. İnşallah gazeteciler hastanemiz ve Ordu için güzel haberlere imza atarlar. Hepsine başarılar diliyorum" dedi. - ORDU