Ordu Üniversitesi'nden çifte mezuniyet töreni - Son Dakika
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Ordu Üniversitesi'nden çifte mezuniyet töreni

16.06.2022 20:48

Ordu Üniversitesi'nden çifte mezuniyet töreni Ordu'nun Ünye ilçesinde Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Ünye Meslek Yüksekokulu 2021-2022 yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Ordu Üniversitesi'nden çifte mezuniyet töreni

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Ünye Meslek Yüksekokulu 2021-2022 yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreni, öğrencilerin geçişi ile başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunması sonrası Ünye Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Üyesi Dr. İsmail Kaban, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gürol Özcüre birer konuşma yaparak, öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Mezun olan gençlerin yeni bir hayata yeni atılacağını ifade eden Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, "Üniversitemiz yarınlarımızın teminatı sevgili gençlerimizi milli ve manevi değerlerine bağlı geleceğe güvenle bakan aldıkları bayrağı hizmet yarışında daha ileriye taşıyacak bir anlayışla yetiştirdi. Siz kıymetli aileleri çocuklarımızın, gençlerimizin iyi bir istikbal için hiçbir fedakarlıktan çekinmediniz. İnanıyorum ki gençlerimiz bu fedakarlığın farkında olarak memleketine olan sevdasının farkında Türkiye Cumhuriyeti'ne en güzel hizmetleri verme görev anlayışının tam başındadır. Sizler hepiniz yavaş yavaş hayata atılacaksınız. Başarılı olmak için mutlaka inanarak çalışmak gayretinde olmalısınız" şeklinde konuştu.

"Hayatta hep idealleriniz olsun"

Mezun olan öğrencilere hitap ederek hayatlarında hep ideallerinin olması gerektiğini söyleyen Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan ise, "Türkiye'de eğitim ve öğretimin önemli bir aşaması olan üniversiteden mezun olma aşamasına geldiniz. Güzel bir iş başararak bundan sonra daha başarılı olacağınıza ben yürekten inanıyorum. Bu güne gelirken sizlerden emeklerini esirgemeyen annenizi ve babanızı canı gönülden tebrik ediyorum. Hayatta hep idealleriniz olsun. Bundan sonra iş bitmiyor, hikaye, geleceğimizi ve hayallerimizi yazmaya süratle devam edeceğiz. Sizler burada almış olduğunuz eğitim, kültür, bilgi, donanım ve tecrübeyi bundan sonraki yaşamınızda hayata geçireceksiniz" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Ünye Meslek Yüksekokulu Birincisi Mimari Restorasyon Programı Öğrencisi Serpil Dalmış ile Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrencisi Haşim Kışla birer konuşma yaparak emeği geçen ailesine, arkadaşlarına ve hocalarına teşekkür etti. Okullarında ilk üçe girerek derece yapan öğrencilere plaket verilirken, mezuniyet kep atma töreniyle sona erdi.

Törene ayrıca, Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Bektaş, Ünye Belediye Başkan Vekili Orhan Gürel, Ünye İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Avni Aktürk, Ak Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, Ak Parti Ünye Kadın Kolları Başkanı Neşe Akgül Tiyaloğlu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve aileler katıldı.

Ordu Üniversitesi'nden çifte mezuniyet töreni
Ordu Üniversitesi'nden çifte mezuniyet töreni
Ordu Üniversitesi'nden çifte mezuniyet töreni
Ordu Üniversitesi'nden çifte mezuniyet töreni

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu Üniversitesi'nden çifte mezuniyet töreni - Son Dakika

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