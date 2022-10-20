Ordu yerel haberleri... Ünye'ye sıcak asfalt konforu - Son Dakika
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Ordu yerel haberleri... Ünye'ye sıcak asfalt konforu

20.10.2022 16:40

Gelen Ordu haberine göre Ünye'ye sıcak asfalt konforu Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ünye ilçesinin 4 mahallesinde 5 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışması başlatıldı.

Ünye'ye sıcak asfalt konforu

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ünye ilçesinin 4 mahallesinde 5 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışması başlatıldı.

Ordu'da hayata geçirdiği ulaşım yatırımlarıyla adından söz ettiren Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin yıllar süren hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in büyük önem verdiği ulaşım seferberliği 19 ilçede devam ederken, Ünye ilçesinde 4 mahalleyi birbirine bağlayan ve Çaybaşı ilçesine bağlantı sağlayan 5 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışması başlatıldı. Altyapısı yenilenen 5 kilometrelik yol ağında geçtiğimiz gün başlayan çalışmalarda şimdiye kadar 1,1 kilometrelik yol sıcak asfalta kavuşurken, kalan bölümlerin tamamlanması için ekipler yoğun çalışma yürütüyor.

Ünye ilçesine yapılan yol yatırımlarından dolayı memnuniyetlerini ifade eden vatandaşlar, "Yıllardan beri bu yolun asfaltlanmasını bekledik. Büyükşehir Belediye Başkanımıza Dr. Mehmet Hilmi Güler'e durumu bildirdiğimizde hiç vakit geçirmeden talimatı verdi. Önce altyapısı sağlamlaştırıldı. Bugünde sıcak asfalt yapılıyor. Bizim için bir hayaldi. Hayallerimiz gerçek oldu. Mahallemiz adına çok teşekkür ederiz" dediler.

Kaynak: İHA
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Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu, Ünye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ordu yerel haberleri... Ünye'ye sıcak asfalt konforu - Son Dakika

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