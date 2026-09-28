Orhan Bulutlar\'ın kız kardeşi Edibe Avcı Erzurum\'da son yolculuğuna uğurlandı

Palandöken Belediyesi eski başkanı Orhan Bulutlar'ın kız kardeşi Edibe Avcı, Erzurum'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Edibe Avcı için öğle namazına müteakip Narmanlı Camii'nde cenaze namazı kılındı. Yoğun katılımın gözlendiği cenaze merasimine; AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Haktan Ömeroğlu, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Durmuş Kılıç, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Ayhan Türkez, Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer ve Zafer Ofset Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Metin Barlak katıldı.

Cenaze namazında iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) çok sayıda temsilcisi ile kalabalık bir cemaat topluluğu da hazır bulundu. Kılınan namazın ardından Edibe Avcı'nın cenazesi Abdurrahman Gazi mezarlığında toprağa verildi.

Tören sonrasında Palandöken Belediyesi eski başkanı Orhan Bulutlar ve Avcı ailesi, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.