Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu Aile Birliği Filistin Yararına Satış Standı Açtı

Yerel

Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu Aile Birliği okul bahçesinde Filistin yararına satış standı açtı.

Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu öğrenci, öğretmen ve velilerini buluşturan Filistin dayanışma organizasyonu renkli görüntülere de sahne oldu. Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu Aile Birliği tarafından organize edilen okul bahçesinde satışa sunulan ürünlerden elde edilecek olan gelir ise Filistin'e yardım olarak gönderilecek.

Okul idaresi organizasyon nedeniyle Okul Aile Birliği yönetimi ve üyelerine teşekkür etti. - BURSA