Orman Bakım Tatbikatı Bayburt'ta Gerçekleşti - Son Dakika
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Orman Bakım Tatbikatı Bayburt'ta Gerçekleşti

Orman Bakım Tatbikatı Bayburt\'ta Gerçekleşti
21.06.2026 12:42
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Bayburt OİM personeli, orman bakım tatbikatına katılarak sürdürülebilirlik yöntemlerini değerlendirdi.

Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü (OİM) personeli, Torul Orman İşletme Müdürlüğü sahasında düzenlenen orman bakım tatbikatına katıldı.

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğünce Torul'da düzenlenen tatbikata, Bayburt'un yanı sıra Gümüşhane, Torul ve Kürtün Orman İşletme Müdürlüklerinde görevli işletme müdürleri, müdür yardımcıları, işletme şefleri, teknik personel ve orman muhafaza memurları hazır bulundu.

Tatbikatta, ormanların sağlıklı gelişimi ve sürdürülebilirliği için bakım çalışmalarının zamanında ve planlı yürütülmesi ele alındı. Sıklık bakımı, ilk aralama ve meşcere bakımı kapsamında sahada uygulanacak yöntemler değerlendirildi.

Trabzon Orman Bölge Müdürü Ahmet Demirci, orman bakım çalışmalarının planlı şekilde yapılmasının önem taşıdığını belirterek, bu süreçte elde edilen ürünlerin doğru pazarlama yöntemleriyle ekonomiye kazandırılacağını söyledi.

Sahada vatandaşların ve üreticilerin taleplerinin doğru tespit edilmesi gerektiğini vurgulayan Demirci, verim yüzdesi tespitlerinin sağlıklı yapılması, vatandaşların işlerinin kolaylaştırılması ve mağduriyet yaşanmaması gerektiğini ifade etti.

Demirci, dikili satışlarda orman koruma esaslarına dikkat edileceğini, mesaha işlemleri yapılmadan hiçbir emvalin nakledilmeyeceğini, nakliye süreçlerinde ise el terminali kullanımı ve elektronik taşıma belgesi işlemlerinin titizlikle sürdürüleceğini kaydetti.

Orman yolu planlamalarının zamanında tamamlanması gerektiğine de değinen Demirci, yol çalışması yapılmayan sahalarda üreticilerin önceden bilgilendirilmesi için bu durumun şartnameye eklenmesi gerektiğini aktardı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Orman Bakım Tatbikatı Bayburt'ta Gerçekleşti - Son Dakika

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