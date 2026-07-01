Hassa Orman İşletme Şefliği, il genelinde ormanlara zarar veren ve hızla yayılan böceklere karşı yürütülen mücadelede kullanılan tuzakların tahrip edildiğini belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu.
Yetkililer, orman zararlılarıyla mücadele kapsamında aylardır titizlikle sürdürülen çalışmalarda kullanılan tuzakların söküldüğü, kırıldığı, silahla hedef alındığı ve yerlerinden kaldırılarak zarar verildiğinin tespit edildiğini açıkladı.
Vatandaşlara çağrıda bulunan Hassa Orman İşletme Şefliği, devlet malına zarar verilmemesini ve ormanların korunması için mücadelede kullanılan tuzaklara dokunulmamasını istedi. - HATAY
Son Dakika › Yerel › Orman Tuzaklarına Zarar Verilmemesi Uyarısı - Son Dakika
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