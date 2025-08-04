Orman Yangınlarına Karşı Denetimler

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, orman yangınlarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Oltu ve Şenkaya ilçeleri mülki sınırları içerisinde, ormanlık ve mesire alanlarında denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, vatandaşlara yangınlara karşı alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirme faaliyeti de yapıldı. Özellikle yaz aylarında artan hava sıcaklıklarıyla birlikte ormanlık alanlarda daha dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Ormanlık alanda mangal yakan ve piknik yapan 2 kişiye toplamda 5906 TL idari para cezası uygulandı.

Vatandaşlardan, olası bir yangın şüphesi durumunda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermeleri istendi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - ERZURUM