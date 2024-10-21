Ormanda Temizlik Etkinliği

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Öğrenciler tarafından ormanda temizlik çalışması yapıldı

BİTLİS - Bitlis'te gençlerin çevre duyarlılığını artırmak, ormanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla orman temizliği etkinliği düzenlendi.

Bitlis merkezde bulunan şehir ormanına giden öğrenciler, ellerine çöp poşetleri alarak çevre temizliği yaptılar. Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonu, Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen "Ormanlar İçin El Ele Veriyoruz" etkinliği kapsamında ormandaki çöpler toplandı. Yaklaşık 250 kişinin katıldığı orman temizleme etkinliğinde onlarca torba çöp toplandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, "Eş zamanlı olarak 81 ilde ve kendi ilimizde 'Ormanlar İçin El Ele Veriyoruz' faaliyetinde bulunduk. Şu anda 250 gencimiz ile birlikte bulunduğumuz orman alanlarında temizlik kampanyamızı gerçekleştiriyoruz. Kendilerine çöp poşeti, eldiven ve gerekli malzemeleri sağlamış olduk. Programımız gün boyunca devam edecek. Amacımız, orman temizliği ile ilgili farkındalık oluşturmaktadır. Gençlerimizi topluma faydalı birer birey olmaları açısından bu tür faydalı etkinliklere yönlendirmektir. Buraya Kredi Yurtlar Kurumunda kalan üniversite öğrencilerimiz, Kızılay Bitlis Şubesi üyeleri, gençlik liderlerimiz, antrenörler ve sporcularımızla beraber bugün bu faaliyeti gerçekleştirdik. Önümüzdeki haftalarda da havanın durumuna göre yeniden orman temizliği yapacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.