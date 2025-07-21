Ormanya'da Doğaseverler İçin Unutulmaz Dağ Bisikleti Turu - Son Dakika
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Ormanya'da Doğaseverler İçin Unutulmaz Dağ Bisikleti Turu

Ormanya\'da Doğaseverler İçin Unutulmaz Dağ Bisikleti Turu
21.07.2025 17:25  Güncelleme: 17:26
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Dağ Bisikleti Turu, doğasever bisiklet tutkunlarını Ormanya'da bir araya getirdi. Katılımcılar, doğal parkurda pedal çevirerek hem spor yaptılar hem de ruhsal yenilenme yaşadılar.

Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da gerçekleştirilen dağ bisikleti turu, doğasever bisiklet tutkunlarını bir araya getirdi. Katılımcılar, dört kilometrelik orman parkurunda doğayla iç içe unutulmaz sürüş deneyimi yaşadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği Dağ Bisikleti Turu'nun ilk etabı, doğaseverlerin yoğun katılımıyla Ormanya'da gerçekleştirildi. Saat 19.00'da başlayan etkinlikte bisikletliler, Ormanya'nın 4 kilometrelik doğal parkurunda pedal çevirerek doğayla bütünleşti. Meşe ağaçlarının gölgesinde, kuş sesleri ve temiz hava eşliğinde ilerleyen katılımcılar, şehir stresinden uzak zaman geçirdi. Etkinlik; spor yapmak, doğayla vakit geçirmek ve ruhsal yenilenme yaşamak isteyenler için adeta bir kaçış noktası oldu. Tura başlamadan önce tüm katılımcılara kask ve güvenlik ekipmanlarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Çocuklardan yetişkinlere her yaştan bisiklet severe hitap eden etkinlikte herkes kendi temposunda sürüş gerçekleştirdi. Organizasyon ekibi, parkur boyunca teknik destek ve rehberlik hizmeti sunarak katılımcıların güvenliğini sağladı. Yaklaşık 1 saat süren tur boyunca doğa rehberleri, parkurun flora ve faunası hakkında bilgiler paylaşarak etkinliği eğitici bir deneyime dönüştürdü.

Doğayla iç içe unutulmaz anlar

Yemyeşil doğasıyla bilinen Ormanya'da gerçekleştirilen tur, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Ormanın derinliklerinde ilerleyen bisikletliler, karşılarına çıkan sincaplar, kelebekler ve çeşitli kuş türleriyle unutulmaz anlar yaşadı. Şehir yaşamının yoğun temposundan uzaklaşan bisiklet severler, doğayla baş başa kalmanın hem fiziksel hem de zihinsel açıdan yenileyici olduğunu ifade etti. Ormanya Dağ Bisikleti Turu, Temmuz ayı boyunca her Perşembe günü düzenlenmeye devam edecek. Turlar ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Etkinliğe katılmak isteyenler, Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesi üzerinden detaylı bilgiye ulaşıp başvuru yapabilecekler. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

kocaeli, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ormanya'da Doğaseverler İçin Unutulmaz Dağ Bisikleti Turu - Son Dakika

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