Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda TR72 Bölgesi illeri Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta faaliyet gösteren Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın 3 ilde ayrı ayrı faaliyet gösteren Yatırım Destek Ofisleri (YDO) hem masa başında hem sahada yatırımcıların ihtiyaç duyduğu bilgilendirme ve danışmanlık faaliyetlerini etkin şekilde yerine getiriyor.
Son bir yılda Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta 1136 bilgilendirme ve danışmanlık işlemi sunan Yatırım Destek Ofisleri yatırımcı için kilit önem taşıyan devlet destekleri, izin ve ruhsat işlemleri, yatırım teşvik sistemi başvuru ve uygulama aşamaları gibi alanlarda yatırımcılara hizmet verdi. Pro-aktif bir hizmet anlayışı ile çalışan Yatırım Destek Ofisleri sahada yatırımcının ve firmaların yanındaydı. Son bir yılda 456 firma ziyareti gerçekleştirilerek, özel sektörün ihtiyacı bizzat saha tespit edildi. Yapılan ziyaretlerde, devlet destekleri, danışmanlık faaliyetleri ve Ajans çalışmaları hakkında bilgilendirmeler gerçekleştirildi.
Tüm devlet destekleri tek tık uzaklıkta
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hizmet veren Yatirimadestek.gov.tr sitesi, tek çatı altında tüm devlet desteklerini güncel şekilde içeren, yatırımcılara Kalkınma Ajansları tarafından hazırlanan Ön Fizibilite Raporları ile Yatırım Fırsatları sunan, "Soru-Cevap" bölümü üzerinde Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofislerine ulaşılabilen ve 24 saatten kısa bir sürede yanıt alınabilen yenilikçi bir hizmet portalıdır. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisleri, son bir yılda Yatirmadestek.gov.tr üzerinden sorulan 30 soruya 24 saatten kısa bir sürede dönüş yapmış ve yatırımcıların ihtiyaç duyduğu bilgilendirme ve danışmanlık hizmetlerini karşılamıştır. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisleri, Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta Yatırımcılara Hizmet Veriyor - Son Dakika
Solana'nın yerel kripto para birimi SOL ve meme tabanlı kripto para birimi The Book of Meme (BOME), kripto para piyasasında ve sosyal medyada dikkat çekici performanslar sergileyerek büyük ilgi görüyor. SOL'un fiyatı son yedi gün içinde yüzde 45 artarak 200 dolar seviyesini aşarken, BOME de piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 82 değer kazandı. Solana'nın yarattığı hareketlilik, DeFi ekosistemine olan ilginin artmasıyla da paralellik gösteriyor.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı Gökhan Zan, partinin adaylığını geri çekmesiyle ilgili konuştu. Parti açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı olmadığını belirten zan, şantaj ve tehditlere boyun eğmeyeceğini vurguladı.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan "Tehdit ve şantaja maruz kaldım" ifadelerini kullanırken kamuoyu bomba bir iddiayla sarsıldı. Zan'ın bir aracı üzerinden adaylıktan çekilmemesi karşılığında AK Parti'den 5 milyon dolar talep ettiği, ikinci bir görüşmede ise TRT spor yorumculuğu talep ettiği öne sürüldü. Söz konusu iki pazarlığın kayıtlarına erişen TİP'in de Gökhan Zan ile ilgili böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne üç balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin yaklaşık 300 kilometre mesafe katederek Japon Denizi'ne düştüğü belirtildi. Denemeler, Kore Yarımadası'nda barışı ve istikrarı tehdit ettiği gerekçesiyle şiddetle kınandı. Japonya Başbakanı, füze denemelerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal olarak nitelendirdi.
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