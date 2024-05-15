Ortaca Belediye Başkanı Engelliler Haftası Etkinlikleri Kapsamında Özel Eğitim Merkezlerini Ziyaret Etti

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Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, Engelliler Haftası Etkinlikleri kapsamında özel eğitim merkezlerini ziyaret etti.

10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası dolayısıyla, Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, ilçedeki özel eğitim kurumlarına ziyaretlerde bulundu. Başkan Tezcan, Özel Ortaca Coşku Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Ortaca Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret ederek, engelli bireylerle bir araya geldi. Ziyaretler sırasında engelli kardeşlerimizle keyifli vakit geçiren Tezcan, onların eğitim ve sosyal yaşamlarına dair bilgi aldı ve destek mesajları verdi.

Engelliler Haftası'nın önemine değinen Belediye Başkanı Tezcan, "Toplum olarak engelli bireylerimizin yanında olmak, onların hayatlarını kolaylaştırmak ve onlara hak ettikleri değeri vermek bizim en temel görevlerimizden biridir. Bu özel hafta vesilesiyle, onların eğitim ve rehabilitasyon süreçlerine tanıklık etmek ve onlarla zaman geçirmek benim için büyük bir onur" dedi.

Özel eğitim kurumlarının yöneticileri ve öğretmenleri ile de görüşen Tezcan, engelli bireylerin toplumsal entegrasyonu ve eğitim imkanlarının artırılması konusunda yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Engelliler Haftası'nın farkındalık oluşturma ve toplumsal duyarlılığı artırma açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Tezcan, bu tür etkinliklerin sadece belirli haftalarda değil, yıl boyunca devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ziyaretler, engelli bireyler ve aileleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan'ın bu anlamlı ziyareti, engelli bireylerin toplum içindeki yerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendirildi. - MUĞLA