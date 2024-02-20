Ortaca Devlet Hastanesi\'ne MR Cihazı Kazandırılıyor

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde 115 yatak kapasiteli Ortaca Devlet Hastanesi'ne kısa sürede kazandırılacak MR cihazı ile artık vatandaşlar, çevre ilçelere ve özel hastanelere gitmekten kurtulacak.

1 yataklı servis,, 3 ameliyathane, 3 TDL, 6 yoğun bakım ünitesi, 6 cihazlı diyaliz ünitesi, 8 yataklı palyatif bakım merkezi, radyoloji görüntüleme hizmetleri (Röntgen, Tomografi, Ultrason, Dopler, ESWL (Taş Kırma) kemik dansitometresi), 1 psikolog, 1 odiyometri, 1 SFT, 1 sosyal hizmet uzmanı, biyokimya, mikro biyoloji laboratuarı ve 12 yataklı acil servisi ile komşu ilçelere de hizmet vermeye çalışan Ortaca Devlet Hastanesi'nde artık MR hizmeti de verilmeye başlanacak.

Ortaca Devlet Hastanesi'ne Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir'in girişimleri ile MR cihazı kazandırılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından onayı verilen MR cihazı kısa süre sonra Ortaca Devlet Hastanesi'nde vatandaşların hizmetine sunulmuş olacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir "Ortaca Devlet Hastanesi'ne kazandırılacak olan MR cihazı için; Başta Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca olmak üzere, Muğla İl Sağlık Müdürümüz Dr. Ali Burak Mülayim'e ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA