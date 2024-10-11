Ortahisar Belediyesi'nden Yenidoğan Destek Paketi Uygulaması - Son Dakika
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Ortahisar Belediyesi'nden Yenidoğan Destek Paketi Uygulaması

Ortahisar Belediyesi\'nden Yenidoğan Destek Paketi Uygulaması

Ortahisar Belediyesi, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla 11 bebeğin ailesine yenidoğan destek paketi hediye etti. Uygulama, ailelerde sevinç yarattı ve sosyal belediyecilik projeleri arasında önemli bir yer aldı.

11.10.2024 14:21  Güncelleme: 14:23
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Ortahisar Belediyesi tarafından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Numune Kampüsü Yenidoğan Servisi'ndeki 11 bebeğin ailesine yenidoğan destek paketi hediye edildi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın sosyal belediyecilik projeleri arasında yer alan 'Yeni Doğan Destek Paketi' uygulaması aileleri sevindirmeye devam ediyor. Sosyal İşler Müdürü Toktamış Han Bahadır, Başkan Kaya adına 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Numune Kampüsü Yenidoğan Servisi'ndeki 11 bebeğin ailesine yenidoğan destek paketi hediye etti. Aralarında bugün doğan bebeklerin de bulunduğu 6 kız 5 erkek bebeğin ailesi, hediyelerinden dolayı Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'ya teşekkürlerini iletti.

Ailelere yenidoğan destek paketlerini hediye eden Sosyal Yardım İşleri Müdürü Bahadır, "Bebeklerimize dünyaya hoş geldiniz diyoruz. Ayrıca kız bebeklerimizin 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü de kutluyoruz. Bebeklerimizin ailelerine, belediye başkanımız Ahmet Kaya'nın hediyesi olan yenidoğan destek paketlerini teslim ettik. Yenidoğan destek paketimizin içerisinde; bebek giyim seti, müslin örtü, şampuan, krem, ıslak mendil, bez, hastane çıkışı seti gibi ürünler yer alıyor. Bu uygulamamızla bebek sahibi olan ailelerimize destek olmayı ve sevinçlerini paylaşmayı hedefliyoruz. Bu anlamda; önümüzdeki günlerde ailelerimize destek olacak sosyal belediyecilik uygulamalarımızın kapsamı genişleterek çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Şehirde bir ilk olan yenidoğan destek paketi uygulamasının diğer belediyelere de örnek olması gerektiğini dile getiren aileler, Belediye Başkanı Ahmet Kaya'ya teşekkür ettiler. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ortahisar Belediyesi'nden Yenidoğan Destek Paketi Uygulaması - Son Dakika

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