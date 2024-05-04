Ortahisar Belediyesi, Stratejik Planlama için anket çalışması başlattı

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Ortahisar Belediyesi, Stratejik Planlama çalışmalarında değerlendirilmek üzere belediye internet sitesi üzerinden bir anket çalışması başlattı.

2025-2029 yıllarını kapsayacak Stratejik Plan çalışmalarında halkın görüşlerinin alınması ve daha geniş bir katılım sağlanması amacıyla Ortahisar Belediyesi kurumsal internet sitesi üzerinden erişilebilecek "Ortahisarımızı gelin birlikte güzelleştirelim" sloganıyla bir anket çalışması başlatıldı. Bunun için belediye bünyesinde özel bir çalışma ekibi kurulurken, yapılan anketler bilimsel yöntemler ile değerlendirilerek 2025-2029 Stratejik Planının altyapısı oluşturulacak.

Konu ile ilgili vatandaşlara çağrıda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya "Bizler göreve gelirken 'Ortahisar'ı birlikte yöneteceğiz' demiştik. Tüm vatandaşlarımıza çağrım, belediyemizin internet sitesinden, sosyal medya hesaplarından ulaşabilecekleri bu ankete katılarak görüş ve düşüncelerini bildirmeleridir. Anket çalışmamıza ne kadar çok vatandaşımız katılırsa, o kadar sağlıklı sonuçlar alacağız" dedi.

Stratejik Plan çalışması için halkın fikirlerini çok önemsediklerini belirten Başkan Kaya "Bütün toplumsal kesimlerin, gençlerin, kadınların, engellilerin ve yaşlılarımızın belediyemizle ilgili görüş ve düşüncelerini anket aracılığıyla bize ileterek destek vermelerini istiyorum. Bu verileri bilimsel tekniklerle değerlendirerek önümüzdeki 5 yıla ışık tutacak çalışmaların zeminini gelin hep beraber oluşturalım" diye konuştu.

Stratejik Planlama anketindeki temalar şöyle:

"Halkla İlişkiler ve Katılımcılık, İmar ve Kent Estetiği Çalışmaları, Çevre ve Temizlik, Park ve Yeşil Alan, Sosyal Yardım ve Hizmetleri, Kültür ve Sanat Hizmetleri, Engellilere, Kadınlara ve Yaşlılara Yönelik Hizmetler, Zabıta ve Denetim Hizmetleri, Fen İşleri Faaliyetleri, Spor Merkezleri ve Spor Alanları, Sokak Hayvanlarının Korunması ve Rehabilitasyonu."

Fikir ve görüşlerini bildirmek isteyen vatandaşlar, Ortahisar Belediyesi kurumsal web sitesinden ankete ulaşabilecek. - TRABZON